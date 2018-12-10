Fenerbahçe 17. sıraya geriledi

Süper Lig’in 15. haftasında Mustafa Denizli yönetiminde zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, evinde Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet ile 2 penaltı atışından yararlanamazken, yeni takımı ile ilk maçına çıkan Hikmet Karaman muhteşem bir başlangıç yaptı.

Bu maçın sonucu Fenerbahçe'yi de etkiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek 15. sıraya yükselirken, Fenerbahçe, bu sonuçla 17. sıraya geriledi.

Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 14 puanda kaldı.