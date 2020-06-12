Fenerbahçe sahasında oynadığı Kayserispor maçını 2-1 galip bitirdi ve 139 gün sonra ligde üç puan sevinci yaşadı. Fenerbahçe en son 25 Ocak 2020 tarihinde sahasında Başakşehir'i 2-0 yenmiş ardından oynadığı yedi lig maçında da galibiyet alamamıştı

Tahir Karapınar ile ilk galibiyet (en son Kayserispor'u yenmişti)

Tahir Karapınar'ın ilk maçında Kayserispor'a karşı kazanan Fenerbahçe aynı zamanda 7 maçlık serisini durdururken yeni teknik adam profesyonel kariyerinde son galibiyeti olan 2014 yılındaki Manisaspor-Kayserispor maçından sonra ilk kez üç puan almış oldu.