Fenerbahçe taraftarı bu sezon her alanda takımının yanında olmaya devam ediyor. Kombineler saniyeler içinde tükenmiş, Fenerium Mağazaları'nda forma kalmadı. Müthiş destek, her maç tribünlerde de kendini gösterdi. Alanyaspor karşısında da 12. adam tribünlere koştu, Ülker Stadı'nda 39 bin 520 taraftar takımı desteklemek için yerlerini aldı. Maçtan önce Jorge Jesus'a büyük sevgi gösterisi vardı, Portekizli hoca bu ilgiye alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe müthiş taraftarını arkasına alarak maça baskılı başladı. Tribünlerdeki muhteşem tezahüratlar, adeta itici güç oldu. Sarı-Lacivertliler peş peşe golleri sıraladıkça, 12. adamın coşkusu tavan yaptı. Farklı galibiyetle Kadıköy, bayram yerine döndü. Mücadelenin ardından taraftarlar takımı tribünlere çağırarak tüm futbolcuları tebrik etti.







