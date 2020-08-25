Fenerbahçe, 10. transfer bombasını patlattı: Mauricio Lemos

Fenerbahçe, 10. transfer bombasını Mauricio Lemos ile patlattı. Uruguaylı savunmacı ile haftalar öncesinden anlaşma sağlanmıştı. Ancak Las Palmas ile Sarı-Lacivertliler arasında süren pazarlıklar bir türlü noktalanmadığı için süreç uzadı. Müjdeli haber dün geldi. İki taraf sonunda 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Sabırsızlıkla bu güzel haberi bekleyen Lemos, dün geç saatlerde İstanbul’a geldi.

İmza 3 yıllık

24 yaşındaki Uruguaylı, Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk stoper takviyesi oldu . Lemos için Sarı- Lacivertliler’in unutulmaz Uruguaylısı Diego Lugano’nun olumlu referans vermesi, yönetimin bu transferde işi bitirmek için harekete geçmesini sağlamıştı. Lemos’un, bugün sağlık kontrollerinden geçerek, kampa katılması bekleniyor.







