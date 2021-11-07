Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı

Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , lider Trabzonspor 'un 10 puan gerisine düştü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.

Penaltılar VAR'la geldi

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi.

Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90+8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır başta oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda 32. dakikada penaltı kararına hükmetti. 33. dakikada sarı-lacivertliler İrfan Can'ın ayağından kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi. VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Çakır, 90+8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut'un ayağından golü bulmayı başardı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.

Tribünlerden istifa sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

AA