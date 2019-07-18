Fenerbahçe 1 milyonu buldu

Sarı-lacivertli ekibin tüm çalışmaları teknik heyet tarafından kayda alınıyor.

Bu çerçevede yoğun geçen Topuk Yaylası kampında yapılan antrenman ve çalışmaların da detayları belli oldu. Bir oyuncu ortalama 53.900 metre mesafe kat ederken, tüm takım 1.087.983 metre mesafe kat etti. Yapılan kuvvet çalışmalarında 1847 ton toplam ağırlık kaldırıldı. Yorucu antrenmanların etkisini azaltmak adına günde bir ton, toplamda onbir ton buz kullanıldı.

Buzla soğutulan suya giren futbolcular bu sayede yorgunluğa neden olan kreatin kinaz maddesinden uzaklaştı.

Ayrıca sakatlık sorunu da yaşanmadı. Bunun için antrenman öncesi ve sonrası tüm önlemler alındı.

Tempo yoğun

Sarı-lacivertil ekip yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sabah idmanında iki gruba ayrılan oyuncular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. Akşam da taktik ağırlıklı program uygulandı.

(Milliyet)