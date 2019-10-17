Fenerbahçe 1 milyar TL arıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz hafta Öznur Kablo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında, “Hiçbir kulüp için 2019-20 kolay değil. Bu gemi nasıl yürüyecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz” demesinin ardında dev bir bütçenin gerekliliği ortaya çıktı.

Sponsorluk anlaşmasında Başkan Koç’un bu önemli ifadeyi kullanması, kulübün en önemli sorununun, hâlâ mali olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.Sarı-lacivertli yetkililerin yaptığı hesaplamalarda 2020 yılı için kulübün 1 milyar liralık kaynağa ihtiyacı bulunuyor. Tüm ödemeler için böyle bir kaynak yaratılması gerekiyor.

Başkan Ali Koç göreve geriler gelmez verdiği sözü tuttu ve 50 milyon doları kulübe hibe etti. Bu para, 3-4 aylık süreçte sarı-lacivertlilerin ihtiyacını görse de sadece kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

Gelirlerin tamamına yakını kulübe gelmeden borçlar sebebiyle bankalara gitmesi, bunun yanı sıra bir de faiz yükünün bulunması, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. Yönetim, hem borç hem de faiz sarmalından çıkmaya çalışırken, kasaya para girmesi için çareyi “Fener Ol”da aradı. Bu çerçevede başlatılan kampanyadan 25 milyon euronun üzerinde ciddi bir gelir elde edildi.

2020 yılı için gerekli olan 1 milyar liranın kaynağının nasıl yaratılacağı üzerine Fenerbahçe Yönetimi ciddi çalışma içerisine girdi. Son dönemde yapılan sponsorluk çalışmaları önemli olsa da, bu sadece büyük bir sorunun çok küçük kısmını çözüyor. Ali Koç’un verdiği 50 milyon dolar, Fener Ol’dan gelen 25 milyon euro ve diğer katkılar önemli olsa da, bu kaynaklar, “Güneşi gören kar gibi eriyor” diye yorumlanıyor.

Yurt dışı arayışı

Borçların yapılandırılmasıyla alakalı Bankalar Birliği ile henüz anlaşma yapılmadı. Sarı-lacivertliler bu anlaşmaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle kendisi için daha mantıklı olabilecek çözümlerin peşinde... Bu çerçevede yurt dışından finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunuyor. Sezon başında UEFA, Fenerbahçe’nin Avrupa’ya gidiş koşullarını sıralarken, Bankalar Birliği ile 15 Ekim’e kadar anlaşma şartını dayatmıştı. Ancak bu tarih geçildi ve yapılandırma gerçekleşmediği için sarı-lacivertliler 1 milyon euro fazla cezayla karşı karşıya kaldı.

(Milliyet)