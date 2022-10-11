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Fenerbahçe-Larnaca maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimizin, AEK Larnaca ile deplasmanda oynayacağı maçında hakemi belli oldu.

11 Ekim 2022, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Larnaca maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Fenerbahçe 'nin, deplasmanda AEK Larnaca ile oynayacağı mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile 13 Ekim Perşembe günü 19.45’te Georgios Karapatakis Stadı’nda karşılaşacak. Bu müsabakada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.

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Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Küpsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Pawel Malec olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Piotr Lasyk, AVAR'da da Pawel Pskit oturacak.

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