Sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Zanka (Mathias Jorgensen) İstanbul'a getirdi. Sabah 04.30'da Londra'dan İstanbul'a gelen Zanka'yı sportif direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki karşıladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Huddersfield ile 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. 29 yaşındaki stoper sağlık kontrolünün ardından sarı lacivertli kulüple 3 senelik sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Daha önce Kopenhag ve PSV'de oynayan Zanka, 2017'de 2.7 milyon Euro'ya Huddersfield'a transfer oldu.

Sol bek adayı Umut'a 2 teklif daha

ZANKA'nın gelişinin ardından Fenerbahçe'de gözler savunmaya yapılacak diğer transferlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin öncelikli hedefi, Danimarka Milli Takımı'nda Zanka ile beraber oynayan Simon Kjaer. Futbolcunun kiralanması konusunda Sevilla ile el sıkışan yönetim, yıllık 4 milyon Euro'ya yakın para

talep eden Kjaer'in ücretini indirmeye çalışıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Bursasporlu Umut Meraş'a Fransa'dan iki teklif daha geldi. Fransa 2. Ligi'nden Le Havre'ın, bonservisi için 1.3 milyon Euro teklif ettiği oyuncuya, 1. Lig ekiplerinden Nice ve Lille de talip oldu.

ZANKA'NIN ARTILARI VE EKSİLERİ

HAVADA BAŞARILI

1,91 metrelik dev stoper hava toplarında çok etkili.

FARK YARATIR

Özellikle tempolu ve çekişmeli maçlarda fark yaratabilir.

DEFANSIN LİDERİ

Üç farklı ligde oynadı. Savunmanın liderliğini yapabilir.

TRİBÜNÜ ATEŞLER

Taraftarla diyaloğu iyidir. Tribünleri ateşlemesini bilir.

KONSTANTRASYON

Maçın gidişatına göre konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor.

SKOR ÜRETEBİLİYOR

Hücumdaki duran toplarda skor ya da asist üretebiliyor.

BASKI KURAR

Markajda başarılıdır, rakip forvetler üzerinde baskı kurar.

ÇABUK VE SERİ

İri fiziğine oranla son derece çabuk ve seri bir stoper.

İYİ ÖN LİBERO ŞART

Geriden oyun kurmada zayıf. Önüne iyi bir ön libero şart.

HAKEM SORUNU

Hakemlerle çok konuşur, bu durum problem yaratabilir.

(Hürriyet)