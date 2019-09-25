Fener provası başladı

Sarı-Kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde U19takımıyla 11’e 11 taktik çalışma yaptı. Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar’da diğer oyuncular ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise U19 takımı ile 11´e 11 taktik çalışma yapıldı. Aslan’da derbi provaları bugün saat 11.00’de basına kapalı idmanla devam edecek.