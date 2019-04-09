'Fener ol' 20 milyon oldu!

‘Fener Ol’ kampanyasında bağışlar devam ediyor. Dün itibariyle toplam bağış miktarının 20 milyon TL barajını geçtiği bildirildi.

09 Nisan 2019, Salı 08:29
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'Fener ol' 20 milyon oldu!

Fener Ol’ kampanyasında bağışlar devam ediyor. Dün itibariyle toplam bağış miktarının 20 milyon TL barajını geçtiği bildirildi.

.Geçtiğimiz perşembe gecesi saat 19.07'de başlayan 'Fener Ol' kampanyasında son durum belli oldu. Dün itibariyle toplam bağışların 20 milyon TL barajını geçtiği bildirildi.

HEPSİ BU DEĞİL!

10 bin TL ve üzeri yapılan bağışların ise bu rakama dahil olmadığı bunlarda hesaba katıldığında rakamın daha yüksek olacağı ifade edildi.

SAYAÇ GELİYOR

Fenerbahçe yönetiminin bağış sayacı talepleri üzerine harekete geçtiği sayacın yakın zamanda faaliyete geçeceği öğrenildi.

Kaynak: Takvim

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