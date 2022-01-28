Fenebahçe transfer haberi! Ghislain Konan geliyor

Sarı-Lacivertliler, yeni sol bekine kavuşuyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ghislain Konan için kulübü Reims ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldız futbolcu ile de söz kesen Fenerbahçe , Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Konan’ın dönmesini bekliyordu. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Fildişi, önceki akşam Mısır’a karşı golsüz sona eren mücadelede penaltı atışlarıyla kaybederek Afrika Uluslar Kupası’na veda etti. Böylece Ghislain Konan’ın Milli görevi tamamlandı.

Kampa katılacak

26 yaşındaki sol bek önce Fransa’ya dönecek. Konan, burada Fenerbahçeli yetkililerle son görüşmeyi yapacak. Konan’ın daha sonra Reims’deki eşyalarını toplayarak İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Burada sağlık kontrolünden geçirilecek olan oyuncunun 3.5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe’nin Antalya’da devam eden kampına katılacağı öğrenildi.





88 maça çıktı

Fenerbahçe’nin 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği Konan, futbol hayatına ülkesinde Mimosas’ta başladı. 2016’da Portekiz ekibi Guimaraes’e transfer olan başarılı sol bek, 2018’de ise şu anki kulübü Reims’e imza attı. 26 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 88 resmi maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Konan, 2017’den beri Fildişi Sahili Milli Takımı’nda görev alırken, 13 karşılaşmada forma giydi.

Salah'a adım attırmadı

Ghislain Konan, Fildişi Sahili ile Mısır arasında önceki gün oynanan Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun karşısında, dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Mohamed Salah vardı. Konan, dünyaca ünlü yıldıza adeta adım attırmadı. Başarılı sol bek, uzatmalarla birlikte toplam 120 dakika sahada kaldı. Konan, girdiği 10 ikili mücadelenin 8’ini kazandı, hava topu mücadelesinde 2’de 2 yaptı. Fildişili oyuncu, 2 top kapıp, 3 atak uzaklaştırırken hücumda da arkadaşlarına 2 şut pası verdi.



