Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan Felix Magath, daha önce çalıştırdığı Bayern Münih'in mevcut kadrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Magath, Manuel Neuer'in Bayern Münih için en kritik isim olduğunu belirtti.

Felix Magath, Bayern Münih için Manuel Neuer'in Robert Lewandowski'den daha önemli bir isim olduğunu düşünüyor. Kicker'a verdiği röportajda Alman teknik adam, "Neuer gittiğinde Bayern için çok daha büyük bir sorun ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Manuel Neuer'in Alman futbolu adına değerine de değinen Magath, "Manuel, Alman futbolu için bir nimet" dedi.