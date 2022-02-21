Felix Magath: Bayern Münih için Neuer, Lewandowski'den daha önemli
Geçmişte Bayern Münih'i de çalıştıran Alman futbolunun en önemli teknik adamlarından Felix Magath, Bayern için Manuel Neuer'in Robert Lewandowski'den çok daha kritik bir isim olduğunu belirtti.
Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan Felix Magath, daha önce çalıştırdığı Bayern Münih'in mevcut kadrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Magath, Manuel Neuer'in Bayern Münih için en kritik isim olduğunu belirtti.
Felix Magath, Bayern Münih için Manuel Neuer'in Robert Lewandowski'den daha önemli bir isim olduğunu düşünüyor. Kicker'a verdiği röportajda Alman teknik adam, "Neuer gittiğinde Bayern için çok daha büyük bir sorun ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Manuel Neuer'in Alman futbolu adına değerine de değinen Magath, "Manuel, Alman futbolu için bir nimet" dedi.