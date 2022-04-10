Felipe Sanchez Mateos: “Sonuçtan bağımsız olarak oyundan memnunuz”

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanında 4-1 mağlup olan Alanyaspor ’da Teknik Direktör Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, “Bugün sonucu ele aldığımızda, kırılma anlarındaki bireysel performanslar belirleyici oldu. 90 dakikanın tamamında sonuçtan memnun değiliz ama takımın gösterdiği kolektif hareket ve tempodan memnunuz. Maçın başında çabuk bir gol yedik ve sonrasında çok çabuk şekilde, klasikleşmiş futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Takımın gösterdiği reaksiyon, Alanyaspor’un klasikleşmiş futbolunu sahaya yansıtmasını sağladı. İkinci golü yedik ve sonra da geriden oyun kurulumunda bireysel hatadan 3. golü yedik. Sonuçtan bağımsız olarak takımın performansından memnunuz. Oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. 40 bin kişi karşısında, rakip yeni hocasıyla sahadaydı. Böyle bir atmosferde, klasikleşmiş oyunumuzu oynamak bize mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.

“Bireysel kalite farklılık oluşturabiliyor”

3 büyük takım karşısında alınan mağlubiyetler hakkında da konuşan Felipe Sanchez Mateos, “Özellikle 3 büyüklere karşı kaybettik. Bizim bir oyun anlayışımız ve sahaya yansıtmak istediğimiz fikirlerimiz var. Bunu birçok kez iyi, bazen de kötü yapıyoruz. Bu maç özelinde konuşursak, bireysel kaliteler öne çıktı diyebiliriz. Bugün genç oyuncularımız sahadaydı. Fatih ve Furkan’ın karşısında Premier Lig’den gelen Batshuayi vardı. Bu noktalarda, büyük takımlara karşı aldığımız mağlubiyetlerde bireysel kaliteler fark oluşturuyor diyebilirim” dedi. Sahaya yansıtmak istedikleri futbolda farklı opsiyonları olduğunu da söyleyen Mateos, “Konyaspor’a karşı A planıyla galip geldik yani şu anda uyguladığımız planla. Bizim B planımız da elbette var, bu da A planını sürekli geliştirmek. Geriden oyun kurmayı sürekli üstüne koyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Daha iyi pas açılarını, hangi ayakla kontrol etmeleri gerektiklerini de çalışıyoruz. Bizim oyuna kattığımız, takıma kazandırdığımız Türk oyuncular bu şekilde değer kazandılar. Fatih ve Furkan’ın bu şekilde gelişmesi, tamamen bu oyuna bağlı diyebilirim. Futbolcularımız çok çalışıyorlar, elinden geleni yapıyorlar. Bu maçta sadece 3. golde geriden oyun kurma konusunda hata yaptık ve gol yedik. Beşiktaş bizim oyun kurmamıza engel olamadılar. Bu durum da sürekli onları zorladı ve baskı şeklini değiştirdiler. Geriden çıkışlarda takım olarak hata yapmadık aslında” açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş'a karşı aciz durumda olmadık"

Maçta çok zorlanmadıklarını yineleyen Felipe Sanchez Mateos, "Maçın tamamına baktığımızda çok zorlandığımızı düşünmüyorum, Beşiktaş’ın bize sıkıntı oluşturduğu bir nokta yok diye düşünüyorum. Beşiktaş’ın duran toplarına baktık. Sadece Trabzonspor maçını değil, diğer maçları da defalarca analiz ettik. Hatta Valerien Ismael’in West Bromwich’teki maçlarını da izledik ve çalıştık. İlk gol hatadan geldi, ikinci gol taçtan geldi. Üçüncü golde bir oyuncumuzun ofsaytı bozdu. Dördüncü golü de normal çalıştık. Duran topları çalıştık ama burada Beşiktaş’a karşı aciz durumda olduğumuzu düşünmüyoruz" dedi. Beşiktaş'tan kiralık giden Ahmet Gülay hakkınd ada konuşan Mateos, "Ahmet Gülay’ın müthiş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Karakteri de çok iyi. Sürekli işini yapmaya çalışan bir profesyonel ancak birden fazla sakatlığı oldu. Sahaya döndü ve genç milli takıma da seçildi. Şu anda takımla beraber antrenman yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.