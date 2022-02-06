Felipe Sanchez Mateos: Sahadan üzülerek ayrılan taraf biziz

Spor Toto Süper Lig ’in 24. Haftasında Alanyaspor , sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.