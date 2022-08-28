Spor Toto Süper Lig ’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor , konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sahalarında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu söyledi. Mateos, “Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz. Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk fakat bugün ne skor ne de oynanan futbol bizi tatmin etmedi. Bu maçın zor olacağını biliyorduk çünkü 3 maçını kaybeden bir rakip vardı. Bugün sahada maçı kazanmanın anahtar işlevi ne teknik ne de taktikten geçiyordu” dedi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Mental olarak futbolcuların sahada güçlü olmaları gerektiğini belirten Mateos, “Rakip takımı analiz ettiğimizde her ne kadar 3 maçı kaybetmiş olsa da buraya futbolun doğrularını yaparak geliyorlardı. Önde agresif basıyorlardı, rakibe boşluk vermiyorlardı. Maçın zor olacağını arkadaşlarımıza anlatmıştık. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz sonuçları alabiliyorsunuz. Bu maçı analiz edeceğiz, doğruları cebimize koyacağız ve önümüzdeki maça bakacağız” diye konuştu. (DHA)



