Futbol yaşamına Palmeiras'ta devam edem Felipe Melo, sosyal medyayı her zamanki gibi aktif kullanıyor.

Brezilyalı futbolcu Rusya'da oynayan ve ırkçı ithamlara maruz kalan vatandaşı Ari'ye destek çıktı.

Ural takımında forma giyen futbolcu Pavel Pogrebnyak, Ari'nin milli takıma alınmasıla ilgili, "Siyahi birinin Rusya Milli Takımı'na alınması gülünç" açıklamasını yapmıştı.

Haberi duyuran gazeteci Benjamin Beck'in mesajının altına yorum yapan Melo, "Onu getirin de burada bir hazırlık maçı yapalım!" diyerek Rus futbolcuya aba altından sopa gösterdi.

Bir dönem Fulham ve Reading forması giyen Pogrebnyak'ın açıklamaları Rusya'da da büyük tepki gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İnsan Hakları Danışmanı Mikhail Fedotov yaptığı açıklamada, "Rusya vatandaşı olan herkesin Rusya Milli Takımı'nı temsil etme hakkı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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