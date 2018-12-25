Dört sezon formasını giydiği Galatasaray'da üç şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Felipe Melo, Türkiye'yi unutamıyor. Brezilya'da Palmeiras'ta futbol kariyerini sürdüren ve bu sezon şampiyon ipini göğüsleyen takımın en önemli parçalarından biri olan 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaparken Türkiye'yi de ihmal etmedi.

Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan Melo, ''Türkiye benim ve ailemin 2. vatanı ve bütün Türkler kalbimizin en güzel yerinde yaşıyorlar. Tanrı sizleri korusun. Sizleri çok seviyorum.'' yazdı.

Melo'nun paylaşımında birçok Türk futbolseverden de karşılık geldi.