Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo'nun adı, son dönemlerde yeniden Sarı Kırmızılı takımla birlikte anılmaya başlamıştı.

Takımı Palmeiras'la Brezilya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki ön liberonun 4 sezon boyunca formasını giydiği Cim Bom'a kiralık olarak geri döneceği konuşuluyordu.

Yıldız futbolcu, ülkesinde yayım yapan Lance gazetesinde yayımlanan demecinde sezon sonunda kulübüyle sözleşme yenilemek istediğini söyledi ve transfer ihtimallerini suya düşürdü.

"Inter'den ayrılırken geride çok şey bıraktım. Milano'da yaşıyordum, Şampiyonlar Ligi oynama şansım vardı ve iyi para kazanıyordum. Ancak hepsinden vazgeçtim çünkü Brezilya'daki büyük bir kulüp için idol olmak istiyordum." diyen Melo'nun Palmeiras ile olan sözleşmesi 2019 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler