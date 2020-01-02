Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin aşağısında kalan ve eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim, kadroda yeniden bir yapılanmaya gitmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Transfer dönemi ile ilgili bir çok söylenti ortaya çıkarken son iddia ESPN'den geldi.

Habere göre; Galatasaray, Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Palmeiras ise Melo'nun karşılığında, sezon sonunda kontratı bitecek olan Mariano'yu renklerine bağlamak istiyor.

Melo'dan yalanlama

Çıkan haberler taraftarları bir hayli heyecanlandırdı ancak Melo, kendisine ait sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.



