Spor Toto Süper Lig’de 14 puanla düşme hattında bulunan Fenerbahçe, 1 puan gerisindeki Akhisarspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu. Son 9 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan çıkamadı ve 3 puan hasretini sürdürdü.

Alınan bu sonuçla da Fenerbahçe 14 puanda kaldı ve Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın eski futbolcularından olan ve ismi yeniden Sarı Kırmızılı ekiple anılan Felipe Melo, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin bulunduğu zor duruma göndermede bulundu.

Melo puan durumunu paylaştı ve üstüne 'Fener ağlama' mesajını yazdı. Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.



















