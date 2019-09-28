Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım!

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

28 Eylül 2019, Cumartesi 07:04 Son Güncelleme:
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım!

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama " notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/B27KFqcHVrb/

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