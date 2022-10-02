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Felipe Melo'dan derbi paylaşımı

Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen ve ülkemizde Galatasaray'ın unutulmaz isimler arasında yer alan Felipe Melo, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Derbi gecesi takipteyim ama en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.

02 Ekim 2022, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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Felipe Melo'dan derbi paylaşımı

Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen ve ülkemizde Galatasaray 'ın unutulmaz isimler arasında yer alan Felipe Melo, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Zorlu karşılaşmayı televizyondan takip eden Melo paylaşımında, "Derbi gecesi takipteyim ama en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.

Felipe Melo'nun paylaşımı şu şekilde:

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