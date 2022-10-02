Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen ve ülkemizde Galatasaray 'ın unutulmaz isimler arasında yer alan Felipe Melo, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zorlu karşılaşmayı televizyondan takip eden Melo paylaşımında, "Derbi gecesi takipteyim ama en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.

Felipe Melo'nun paylaşımı şu şekilde:



