Felipe Melo'dan derbi paylaşımı
Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen ve ülkemizde Galatasaray'ın unutulmaz isimler arasında yer alan Felipe Melo, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Derbi gecesi takipteyim ama en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.
Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen ve ülkemizde Galatasaray 'ın unutulmaz isimler arasında yer alan Felipe Melo, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Zorlu karşılaşmayı televizyondan takip eden Melo paylaşımında, "Derbi gecesi takipteyim ama en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.
Felipe Melo'nun paylaşımı şu şekilde: