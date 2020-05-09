Juventus'un tecrübeli futbolcusu Chiellini, İtalyan basınına verdiği röportajda Melo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcunun saygısız birisi olduğunu söyleyen Chiellini, Melo'nun çok kötü bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

Chiellini'nin sözlerine Felipe Melo'nun verdiği yanıt ise olay oldu ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"HER ZAMAN KORKAK OLDU"

Felipe Melo, Chiellini'ye "Ben Torino'dayken hiç kimseye saygısızlık etmedim. Ne takım arkadaşlarıma, ne yöneticilere, ne de herhangi birine. Bu dakikadan sonra Chiellini'ye saygım yok. Asla da olmayacak. 'Balotelli'yi tokatlamak lazım' diyor. Ben de beterin beteriymişim. Chiellini her zaman bir korkak olmuştur" diyerek yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldığı maçı hatırlattı şu sözleri sarf etti:

"ONU TOKATLAMIŞTIM"

"Kitap yazıp insanları suçlamak çok kolay bir şeydir. Bu adam belki bana hala kızgındır, çünkü Galatasaray'da oynarken onu tokatlamıştım ve Şampiyonlar Ligi'nden elemiştim. Ayrıca, Inter'de oynarken de onları her alanda yenmiştik. Chiellini böyle biridir işte. Her zaman harika biriymiş gibi davranır."

"Ayrıca, 2009 Konfederasyon Kupası'nda onları 3-0 yendiğimizi hatırlıyorum. Bence bu mağlubiyetlerin acısı var hala onda. Bana karşı hiçbir şey kazanamadı.

Galatasaray, Juventus'u Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı grubu Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamlamış ve son 16 turunda Chelsea'nin rakibi olmuştu.