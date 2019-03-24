Mali Genel Kurulda idari ( yönetsel) bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray'da dengeler bir anda değişti ve Sarı Kırmızılı yönetim bu karara sert tepki gösterdi.

Mevcut yönetimde Mustafa Cengiz'in sağ kolu olan ve Galatasaraylılığı ile adından sıkça söz ettiren Abdurrahim Albayrak'a eski futbolcuları Melo'dan destek geldi.

Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra camia ile olan bağlarını koparmayan ve destek mesajlarını ösosyal medya üzerinden ulaştıran Brezilyalı tecrübeli futbolcu bu kez de yönetim olarak zor günler geçiren Abdurrahim Albayrak'a Instagram üzerinden bir mesaj yolladı. Melo'nun mesajında "Büyük başkan bizi bırakma" ifadeleri yer aldı.