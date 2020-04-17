Brezilya'da Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sao Paulo'da ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı mahallelere 6 tonun üzerinde bir gıda yardımında bulundu.

Ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım sonrası Felipe Melo, durumu iyi birçok insanı da benzeri yardım kampanyaları adına teşvik etti.

Melo, Sao Paulo'da ihtiyaç sahibi insanların nüfusunun yoğun olduğu bölgelere yardımda bulundu. Bu bölgelerde corona virüs bulaşma ve beraberinde gelen ölüm riskinin yüksek olduğu belirtildi.



