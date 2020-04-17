Felipe Melo'dan 6 tonun üzerinde gıda yardımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkesi Brezilya'da ihtiyaç sahiplerine yönelik 6 tonun üzerinde bir gıda yardımı sağladı.

17 Nisan 2020, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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Felipe Melo'dan 6 tonun üzerinde gıda yardımı

Brezilya'da Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sao Paulo'da ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı mahallelere 6 tonun üzerinde bir gıda yardımında bulundu. 

Ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım sonrası Felipe Melo, durumu iyi birçok insanı da benzeri yardım kampanyaları adına teşvik etti. 

Melo, Sao Paulo'da ihtiyaç sahibi insanların nüfusunun yoğun olduğu bölgelere yardımda bulundu. Bu bölgelerde corona virüs bulaşma ve beraberinde gelen ölüm riskinin yüksek olduğu belirtildi. 


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