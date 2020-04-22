Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Allianz Parque'den Mauricio Meirelles'e açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde Palmeiras forması giyen tecrübeli oyuncu, sezon sonu Milan'dan ayrılması beklenen Zlatan Ibrahimovic'e bir teklifte bulunduğunu iletti.

Melo, "Zlatan'a Palmeiras'a gelmesi için ona bir mesaj gönderdim. Hala yanıtını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Aralarında rakip olarak başlamalarına rağmen iyi bir ilişki olduğunu belirten Melo, "Zamanında beni önce Milan'a sonra ise PSG'ye götürmek istedi ama ben Galatasaray'a gittim" dedi.

Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayamayan Ibrahimovic'in Palmeiras ile bir Libertadores macerasına atılabileceği belirtiliyor.



