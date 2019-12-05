Felipe Melo geri dönüyor!

Galatasaraylı taraftarlarının unutamadığı Felipe Melo, 4 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. 2011'de Juventus'tan transfer edilen ve Sarı-Kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, 2015'te İtalyan Kulübü İnter'e gitmişti.
Ülkesinde Palmeiras'ta top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, dünyaca ünlü isimleri ülkemize getiren Ümit Akbulut'un organizasyonunda 11 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da olacak.
Sarı-Kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayacağı öğrenilen 36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Kulübü'nü de ziyaret edeceği belirtildi.
Okan Çellik
beIN SPORTS'tan son dakika 'VAR' açıklaması