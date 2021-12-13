Ülkemizde Galatasaray 'da da forma giyen Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu. Brezilya ekiplerinden Fluminense, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 38 yaşındaki futbolcu ile 2023 yılının Aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fluminense'nin başkanı Mario Bittencourt geçtiğimiz günlerde Melo hakkında konuşarak, "O muhteşem ve kazanan bir oyuncu. Libertadores'te rekabet edecek oyuncular istiyorduk. Melo 2 kez kazandı ve dünyanın en büyük takımlarda oynadı." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.







