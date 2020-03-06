Arjantin futboluyla ilgili görüşleri ve tarzının bir Arjantinli'ye benzetilmesiyle ilgili konuşan Melo "Aslında bu, ruhunu sahada bırakmakla ilgili... Brezilya futbolu samba'dır. Tiki-taka'dır. Bu yüzden bana Arjantinli diyorlar ama ben Brezilyalıyım. Ülkemi seviyorum. " dedi.

Messi'nin eşsiz bir futbolcu olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Brezilya Mill Takımı'ndayken onu tutmak için takım arkadaşlarımızla konuşurduk. Onu yakalamak çok zordu. Sürekli itmek, fiziksel olarak müdahale etmek ve ona saldırmanız gerekir." şeklinde konuştu.

"Yüzde 95'i öldü"

Brezilya'da yaşadığı zor şartlar ve favela'lardan bahseden Melo, "Bazen antrenman dönüşünde bir arkadaşımın vurulduğunu öğrenirdim. Favela'lardaki arkadaşlarımın yüzde 95'i artık yoklar. Öldüler. Bir yol seçtiler. Oradan çıkmayı başaranlar ise yüzde 5. Çalıştılar ve hayatlarını kazandılar." dedi.

"Saha içinde ve dışında aynıyım"

Saha içindeki hırçınlığı sorulan Brezilyalı oyuncu, "Açıkçası saha içi ve dışında aynıyım. Tabii ki dışarıda daha sakinim ama futbol bir iş. Burada para kazanıyoruz. Juventus, Galatasaray, Inter ve Palmeiras bana futbol oynamam için maaş verdiler. Evimin masraflarını ödediler. Bu yüzden ciddi olmak zorundayız. Bunun şakası yok. Saha içinde kazanmamız isteniyorsa bunun için mücadele ederim sonuna kadar." değerlendirmesini yaptı.



