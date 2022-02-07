Süper Lig 'de kötü zamanlar geçiren Fenerbahçe transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemin kapanmasına kısa bir süre kala takıma takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, Brezilya'da Santos forması giyen Felipe Jonatan ile ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için yaptığı 2 milyon Euro'luk bir teklifi Santos kulübünün reddettiği öğrenildi. Bu haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun kariyerini aratmaya başladılar. Felipe Jonatan'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.

Felipe Jonatan kimdir?

Kulübüyle olan sözleşmesi 28 Şubat 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Jonatan, 2019 yılında Ceara SC'den Santos'a 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Santos ile 146 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 6 gol ve 9 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözüküyor.











