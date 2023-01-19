Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marc Overmars, Ajax, Arsenal ve Barcelona gibi Avrupa futbolunun devlerinde forma giydikten sonra 2011 yılında SV Epe forması altında futbola veda etmişti.

Bir süre Go Ahead Eagles'da Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev yapan Hollanda futbolunun efsane ismi, ardından Ajax U19 takımında görev aldı.

10 YIL AJAX'TA GÖREV YAPTI

2012'de Ajax'ın Sportif Direktörü olan Marc Overmars, başarılarla dolu 10 yılı geride bıraktı. Ajax bu 10 yılda lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları yaşarken Avrupa kupalarında da başarılı bir dönem geçirdi.

SMS SKANDALI

Overmars, başarılarla geçen 10 yılın ardından, kulübün kadın çalışanlarına attığı taciz mesajlarıyla gündeme oturmuştu.

Kadın çalışanların şikayetiyle ortaya çıkan taciz mesajlarının ardından Overmars'ın görevine son verilmişti. Ajax'tan yapılan açıklamada; "Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak.





Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor" ifadelerine yer verilmişti.

BELÇİKA'DA GÖREV YAPIYORDU

Ajax ile yolları ayrılan 49 yaşındaki futbol adamı Mart 2022'de Belçika ekibi Royal Antwerp'te Futbol Direktörü olarak göreve başlamıştı.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Efsane isim 30 Aralık 2022 tarihinde felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Royal Antwerp konuyla ilgili yayınladığı açıklamada; "Futbol Direktörü Marc Overmars dün gece rahatsızlandı ve hafif bir felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Marc şu anda iyi durumda, ancak bir süre dinlenmesi gerekecek. Marc ve ailesi onun iyileşmesine odaklanıyor ve daha fazla yorum yapmak istemiyor. Royal Antwerp FC, Marc'a acil şifalar diliyor" ifadelerine yer vermişti.

DURUMU BELLİ OLDU

Marc Overmars'ın 30 Aralık 2022 günü uyumadan önce kalp krizi geçirdiği ve kalbinde onarılamaz bir hasarın oluştuğu öğrenildi. Enfarktüs sırasında oksijen eksikliği yaşandığı için, kalp büyük bir hasar gördü ve tam kapasiteyle çalışmıyor.

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