Fejsa'da mutlu son

O Jogo Gazetesi, Fenerbahçe ile Benfica’nın 3 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını yazdı. Fejsa, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

03 Haziran 2019, Pazartesi 06:01
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Fejsa'da mutlu son

Sarı-Lacivertliler, transferde ilk bombasını patlatıyor. Portekiz’in önde gelen gazetelerinden O Jogo’ya göre Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe’de! Gazete, Sırp orta saha oyuncusu için kulüplerin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Lizbon’a giderek Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile bizzat görüştüğünü ve ikna ettiğini yazdı. Ljubomir Fejsa’nın da Vieira’ya ayrılmak istediğini söylemesinin ardından transferin bitme aşamasına geldiği kaydedildi.

Milli takım kampında

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Başarılı oyuncu şu anda Sırbistan Milli Takımı’nda bulunuyor. Sırplar’ın 7 Haziran’da Ukrayna ve 10 Haziran’da Litvanya ile oynayacağı maçlardan sonra Fejsa’nın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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