Fejsa ve Kolarov Fenerbahçe için imzaya geliyor!

Fenerbahçe’nin Portekiz ekibi Benfica ve kendisi ile her konuda anlaşmaya vardığı Sırp ön libero Ljubomir Fejsa, imza için bekleniyor. Birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sağlık kortrolünden geçmesi beklenen Sırp orta saha oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

3 yıllık sözleşme imzalanacak 30 yaşındaki ön liberoya da yıllık 1.7 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Fejsa, geçtiğimiz sezon Benfica’da 33 maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekibin prensipte anlaşmaya vardığı diğer isim ise İtalya ekibi Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aleksandar Kolarov. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldız ile büyük ölçüde anlaşmaya varırken, ufak pürüzlerin de giderilmesiyle 33 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Kolarov transferini birkaç gün içinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Geçen sezon 43 maçta görev yapan tecrübeli sol bek, 9 gol atarken 2 de asist üretti. Kolarov, sol bek, stoper ve sol ön bölgede görev yapabiliyor. Teknik heyetin Kolarov’u sol stoper ve sol bek olarak düşündüğü öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak