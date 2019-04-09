Feghouli’ye göre bu kez çok farklı

Son haftaların yükselen yıldızı, Yeni Malatyaspor maçının kahramanlarından Feghouli, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin bu kez farklı olacağını savundu.

İlk yarıya göre kendilerini çok daha değişik bir atmosferin beklediğini belirten Cezayirli yıldız, “Elbette derbilerin favorisi yoktur. Ama bu kez biz şampiyonluk için mücadele ederken, rakibimiz daha farklı bir konumda. Dolayısıyla deplasmanda bile olsak kazanmak zorundayız. İlk yarıda rakibimizi elimizden kaçırdık. Ama bu kez farklı olacak” dedi.

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