Feghouli’ye Diagne uyarısı

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün devam ederken idman sırasında teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcusu Feghouli ile bir süre özel görüştü. Bu görüşmenin ana konusu ise Diagne idi...

Terim, Feghouli'den Senegalli golcüye ceza alanı içinde etkili olduğu yan topları atmasını isteyerek, Kasımpaşa'da bulduğu golleri hatırlattı. Terim'in Onyekuru'ya da benzer uyarıda bulunduğu ve ceza alanında çok etkili olan Diagne'yi beslemesini vurguladığı belirtildi. Geçen sezon devre arası geldiği Kasımpaşa'da toplam 32 gol atan Diagne bunların 8 tanesini kafa ile kaydetmişti.

(Sabah)