Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman medyasına göre Schalke, yıldız oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda kesenin ağzını iyice açacak.

KARAR SEZON SONU

Alman temsilcisinin Feghouli için 14 milyon Euro vereceği iddia edildi. Galatasaray Yönetimi'nin gelen teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olan tecrübeli oyuncuyla ilgili son karar Teknik Direktör Fatih Terim'e de danışılarak sezon sonunda verilecek. (Takvim)