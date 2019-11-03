Galatasaray'da Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir süreç devam ederken, özellikle takımdaki rotasyonlar tartışılıyor.

Beşiktaş yenilgisi sonrası iç sahadaki Rizespor maçına farklı bir kadroyla çıkılması da taraftarın takdirini kazanmıştı. Ancak bu süreçte takımın yıldızlarından Sofiane Feghouli'nin paylaşımı taraftardan tepki çekti.

Feghouli'nin zorlu Real Madrid maçı arefeside kardeşinin saç ekimi için reklam amaçlı instagram paylaşımı yapması Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Cezayirli yıldızın kendisine saç ektirdiğini düşünen kullanıcıların tepkisi ise daha sert oldu.



