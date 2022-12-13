5 yıl giydiği Galatasaray 'a sezon başında veda eden Sofiane Feghouli, yarım sezon kulüpsüz kaldıktan sonra Fatih Karagümrük'le anlaştı. Cezayirli yıldız, kırmızı-siyahlı kulübe 1.5 yıllık imza attı. İstanbul ekibine transferi ses getiren Cezayirli yıldızın, alacağı maaş belli oldu.

Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etti

Sözleşmesini tamamlamasının ardından geçtiğimiz sezon sonunda yolların ayrıldığı Feghouli, alacakları sebebiyle Galatasaray Kulübü'nü FIFA’ya şikayet etmişti. Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ederek, 1.6 milyon euro talep etmişti.

'Çözüm imkansızdı'

Konuyla ilgili açıklama yapan deneyimli futbolcu, "Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiğime yönelik çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Başkan Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı. Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Feghouli'nin Galatasaray performansı

Kariyerinde Valencia’nın ardından formasını en çok giydiği takım Galatasaray olan Sofiane Feghouli, 162 kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirdi. 34 gol atan Cezayirli yıldız, 32 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

Levent Kartop: 350-400 bin Euro alacak

Galatasaray’dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro maaş alan Feghouli’nin transferiyle ilgili olarak Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile yaptığı konuşmayı aktaran eski futbolcu ve teknik direktör Levent Kartop, Cezayirli futbolcunun sezon sonuna kadar 350-400 bin euro kazanacağını söyledi.

"Bu adam 1 yıl önce 4 milyon euroya oynuyordu"

Lider Haber’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Levent Kartop, Murat Akın ile yaptığı konuşmayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Murat Akın ile konuştum. ‘Galatasaray bu futbolcuya 3-4 milyon Euro veriyordu, nasıl aldınız?’ dedim. ‘Sezon sonuna kadar bizden alacağı rakam 350-400 bin euro’ dedi. Ben şok oldum. Bu adam 1 yıl önce 4 milyon Euro’ya oynuyordu. ‘Feghouli, Karagümrük’e en az 1.5 milyon Euro’ya imza atmıştır’ diye düşünüyordum.”

Sofiane Feghouli'nin Hikayesi