Feghouli'den son dakika Galatasaray açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcunun yakın zamanda alacaklarını almak için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti.

32 yaşındaki futbolcu FIFA şikayetiyle alakalı yaptığı paylaşımda "Hakkım için talepte bulundum ancak faiz talep etmedim" ifadesini kullandı.

Feghouli'nin yaptığı açıklama

"Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte kazandık, saygı devam etmeli..."

2 şampiyonluk yaşadı

5 sezon boyunca Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımla ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Feghouli son sezonunda 30 maçta 5 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Ne olmuştu?

Sofiane Feghouli ile Galatasaray FIFA'lık oldu. Cezayirli oyuncu 1.6 milyon euro'luk alacağı nedeniyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Feghouli, "Alacaklarım nedeniyle yeni başkan Dursun Özbek ile görüştüm. Tahsilatı yapabilmek için birçok kez girişimde bulundum ve direkt kulüpte iletişime geçtim. Fakat ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle sonuç alamadım. Sonra yapılan transferleri görünce anladım ki kulübün ekonomik bir sorunu yok. Ben de avukatıma gerekeni yapmasını söyledim. Hepsi bu" dedi.