Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 2 hafta üst üste gelen puan kayıplarının ardından Kayseri deplasmanında 3 golle 3 puana ulaşan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve lider Beşiktaş ile puan farkını yeninde 2'ye indirdi.

Sezon başından itibaren Galatasaray orta sahasının kadroya yazılan ilk oyuncularından birisi olan Taylan Antalyalı, geçirdiği sakatlığın ardından tekrar ilk 11'deki yerine kavuştu.

Kayseri deplasmanına da ilk 11'de başlayan Taylan, iyi oyunuyla teknik ekipten olumlu not aldı. Maçın 35. dakikasında gördüğü sarı kartla ise gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

FEGHOULI'DEN MİLLİ TAKIM DAVETİ

Taylan Antalyalı'nın Milli Takım'a çağrılmasını isteyen isimlerin arasına dahil olan Feghouli, Taylan'ın sosyal medyada maç sonu galibiyet paylaşımının altına "Milli Takım, Taylan hazır. Teşekkür ederim." notunu düştü.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'DA DAHİL OLDU

Feghouli'nin Taylan Antalyalı için yaptığı Milli Takım çağrısına, Oğulcan Çağlayan'da dahil oldu. Oğulcan, Feghouli'ye "Soso, sence hangi forma numarasını seçmeli?" sorusunu yöneltti.