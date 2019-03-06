Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı. 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var. Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip. Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.

Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Ayrılmayı düşünmüyorum. Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti. Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Devre arası Rodrigues'in satışına onay veren Fatih Terim de Feghouli'nin takımda kalması için yönetime rapor sunmuştu.

(Sabah)