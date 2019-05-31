Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu ve elde ettiği Türkiye Kupası'nda attığı 13 gol ve 7 gol pasıyla başrol oynayan Sofiane Feghouli birbirinden özel açıklamalar yaptı.

SIRA GELDİ AFRİKA KUPASI'NA... ONU DA KAZANMAK İSTİYORUM

Feghouli, "Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı'na katılacağım, 1 hafta sürem var; bunu da ailemle tatil yaparak geçiriyorum. Sonrasında bütün gücümle Afrika Kupası için çalışmaya başlayacağım. Bu kupa ülkem Cezayir için çok önemli. Galatasaray'da muhteşem iki sezon geçirdim. Şimdi Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nı kazanırsambenim için harika olacak. Galatasaray taraftarının kalbinin Afrika Kupası'nda benimle olduğunu hissediyorum" dedi.

BU SEZON KARİYERİMİN TEPE NOKTASI

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cezayirli futbolcu, "Galatasaray'daki 2. sezonumda iki şampiyonluk ve 3 kupa kazandım. Transferimden önce 'Galatasaray'a gidiyorsam eğer şampiyonluklar için gitmeliyim' demiştim. Çünkü kariyerimde eksik olan şey kupaydı. İlk sezonumda şampiyonluk kazanmak son derece heyecan vericiydi. Şimdi iki kupa birden kazandık. Bu benim kişisel kariyerimin tepe noktası. Böylesine heyecanlı bir atmosferi yaşamak, beni hayal edemeyeceğiniz kadar mutlu etti. Geçekten takım olarak muhteşem bir sezon yaptık" şeklinde konuştu.

GALATASARAY VE VALENCIA

Galatasaray ve eski takımı Valencia'yı karşılaştırmanın doğru olmadığını belirten Feghouli, "Valencia'da da başarılı olduğumu düşünüyorum. Fakat iki kulübü karşılaştırmak doğru olmaz. Farklı kulüp yapıları, farklı taraftar grupları... Elbette ki orada da harika günlerim geçti; fakat bu sezon Galatasaray'da yaşadığım güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Takım olarak mükemmel bir sezon yaptık. Türkiye'de kazanılabilecek her şeyi kazandık. Valencia'ya gelince orada oynarken, her zaman iyi takımlara sahip olduk. Bu sene Barcelona'yı yenerek Kral Kupası'nı kazandılar. Valencia adına çok sevindim. Biz ise ligin en golcü takımı olduk. İki tane kupa kazandık ve taraftarımızı çok mutlu ettik" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E RÖVAŞATA... KARİYERİMİN EN GÜZEL ANI... ASLA UNUTMAYACAĞIM

Başakşehir'e attığı rövaşata golüne ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde ilk kez rövaşata ile gol attım. Benim için bir ilk. Asla unutamayacağım bir an; ailem tribündeydi. İnanılmaz bir çoşku yaşadık. Taraftarımızın önünde maçı ve şampiyonluğu kazandık. Hayatımın en önemli anı olarak kalacak. Belki böylesine baskı içeren bir maçtan önce böyle bir gol atacağınızı hayal bile edemezsiniz; fakat ben hayali gerçeğe dönüştürdüm" ifadelerini kullandı.

EN İYİ FUTBOLCU OLDUĞUMU DÜŞÜNMELERİ BENİ SEVİNDİRDİ; FAKAT BU TAKIMIN BAŞARISI

Sezonun en iyi oyuncusu olarak gösterilmesiyle ilgili Feghouli, "İnsanların benimle ilgili böyle düşünmesi gurur verici. Ben yılın her sabahı zaferleri düşünerek uyanıyorum ve tek amacım en iyisini yapmak. Şayet insanlar benimi iyisi olduğumu düşünüyorlarsa, demek ki işimi iyi yapmışım. Elbette ki kolay olmuyor. Çok çalışıp, çok fedakârlıkta bulunmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarım sahada bana çok yardımcı oldular. Saha dışında da öyle. Soyunma odasında harika bir arkadaşlık ortamına sahiptik. Ayrıca teknik ekibimiz ve kulüp, bizim iyi hissetmemiz için her şeyi yaptılar. Çok huzurlu ve rahat hissettik. Bütün bunlar başarıla gitmemizde büyük bir etkendi" dedi.

İÇ SAHADA KENDİMİZİ YENİLMEZ HİSSEDİYORUZ. TARAFTARLA KAYBETMEYECEĞİMİZİ BİLİYORUZ

Taraftarın da büyük desteğini hissettiğini belirten Cezayirli futbolcu, "Taraftarlarımız bana çok mesaj attı. Her zaman destek olduklarını gösterdiler. Desteklerinden dolayı onlara müteşekkirim. Bu destek sayesinde sahamızda oynadığımız maçlarda kendimizi yenilmez hissediyorduk. Taraftarımızın önünde oynadığımız hiçbir maçta yenilme kaygısı taşımadık. Her zaman yeneceğimiz biliyorduk. Neredeyse iç sahadaki tüm maçları kazandık. Bu taraftarın bize verdiği güçlü destekle oldu" şeklinde konuştu.

YÖNETİCİLERİMİZ SEZON BAŞINDA GİTMEMİ İSTEDİ; AYNI ŞEYİ VALENCIA'DA DA YAŞAMIŞTIM; FAKAT PES ETMEM; GALATASARAY'DAN AYRILMALI HİÇ İSTEMEDİM

Sezon başında kendisi adına bir sorun yaşandığını belirten Feghouli, "Sezon başında takımla çok fazla oynama şansım olmadı. Antrenmanlarda ilk takımda da değildim. Yöneticiler ayrılmamı istiyorlardı. Oysa bir öncesi sezon şampiyonluk kazanmıştık ve daha fazlasını kazanmak istiyordum. Ben Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnundum. Türkiye'de olmak da bana ve aileme iyi hissettiriyordu. Ayrılmak istemedim ve devam etmek konusunda ısrar ettim. Azmettim ve çok çalıştım. Sonra Allah'ın yardımıyla az da olsa süre almaya başladım. Takımın bana ihtiyacı oldu. Pek çok oyuncu sakatlandı. Teknik direktörümüz bana şans verdi. Ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirdim; sonrasını biliyorsunuz sürekli oynamaya başladım. Fakat ben durumun yabancısı değilim. Valencia'da oynarken de yaşadım. Ağustos ayında kulübün planları içinde değildim; fakat Eylül'de 11'de oynamaya başladım. Bu benim karakterim. Asla başım öne eğilmez. Mücadeleden vazgeçmem; her zaman dik bir biçimde iyi olduğumu kanıtlamaya çalışırım. Valencia'da yaşadığımın aynısı bu sezon başında Galatasaray'da da başıma geldi; fakat ben ne yapacağımı biliyordum. Her zaman potansiyelime güvenirim. Ve başardım. Bu benim ayrıcalığım. Görüyorsunuz, sezon sonunda takım olarak kazandık ve iki kupa aldık" dedi.

TEKRAR İSPANYA YA DA VALENCIA?

Eski takımı Valencia'nın sezona iyi başlayamamasına karşın, çok iyi bir sezon kapanışı yaptıklarını belirten Sofiane Feghouli, "Sezon boyunca takip ettim. Onlarla gurur duyuyorum. Taraftarlar, kulüp, tüm unsurları... 11 yıl sonra Kral Kupası'nı kazandılar. 2008'de kazanmışlardı. Taraftarlar bunu haketmişti. Valencia'daki arkadaşlarım adına gerçekten çok mutluyum. Benim oynadığım dönemden çok sayıda arkadayım hâlâ oynuyor orada. Gerçekten onlar adına çok mutluyum. Valencia'da tam 6 yılım geçti. Hayatımda çok önemli bir yeri kapsıyor. Kariyerimi belirleyen yıllardı. Çok güzel hatıralara sahibim. Fakat eminim ki, ben şu anda gerçekten çok mutluyum. Kariyerimde geldiğim aşama beni fazlasıyla memnun ediyor. Galatasaray'da çok mutluyum. Valencia'dan sonra en başarılı dönemimi geçiyorum. Kariyerim bir aşamasında İspanya'ya döner miyim bilmiyorum. Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK

İspanya başta olmak üzere pek çok ülkeden, pek çok takımın ilgilendiği bir oyuncu hâline gelen Feghouli, "Çok ilgi olduğunu biliyorum. Hakkımda konuşulduğunu biliyorum. Bu durum elbette ki kötü değil. Başarılı iseniz kulüpler sizin hakkınızda konuşur. Fakat son maçlar öncesinde ya da sonrasında kulübüm Galatasaray ile konuşan bir kulüp oldu mu bilmiyorum. Çünkü ben sadece kazanacağımız iki kupaya kanalize oldum. Başka bir şey düşünmedim. Dolayısıyla bir şey duymadım. Fakat yaz döneminde göreceğiz. Kimse ne olacağını bilemez. Fakat ben İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'la 3 yıl daha sözleşmem var. Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Mutluyum, İstanbul çok güzel, Türkiye harika bir ülke... Fakat yaz döneminde ne olur, teklif gelirse kulübüm ne der bilemiyorum. Futbolda önceden ne olacağını kimse bilemez" dedi.

BİR MİSYONUM VAR: GALATASARAY'LA AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK

Kariyerinin bir aşamasında tekrar La Liga'da oynamayı isteyip, istemediği yönündeki soruya ise, "Bilmiyorum. Bununla ilgili şimdiden bir şey söyleyemezsiniz. Çok iyi bildiğim bir lig. Çok sayıda maç oynadım. Fakat ben Galatasaray'da çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kazandığımız üç kupanın ardından, Galatasaray'la kazanılacak daha çok kupa olduğunu düşünüyorum. Böyle bir misyonum olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da ve bunu tamamlamak istiyorum" diye konuştu.

LİG ŞAMPİYONLUĞU BİZE YETMEZ. GALATASARAY BİR AVRUPA KUPASI HAKEDİYOR. BUNUN İÇİN BU SEZON ELİT OYUNCULAR TAKIMIMIZA GELMELİ

Gelecek sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorunda olduğuna işaret eden Feghouli, "Büyük bir taraftara sahibiz. Ben bir Avrupa kupasını kazanmak için mücadele etmek istiyorum. Galatasaray'la bunu yapabiliriz. Galatasaray daha önce bunu yaptı; tekrar yapabilir. Bu potansiyel fazlasıyla var. Bu konuda çok arzuluyum. Sadece Türkiye Ligi'ni kazanmak bizim için yeterli değil. Ben her zaman daha fazlasını isterim. Galatasaray da öyle... Yaz döneminde bize yardımcı olacak bir kaç oyuncu daha transfer edilecektir. Üç alanda yarışacağız ve yeni oyunculara ihtiyacımız olacak. Elit çok sayıda oyuncuya ihtiyacımız var. Galatasaray her zaman Avrupa'da başarıyı birinci sıraya koyar. UEFA kupasını kazandığında ben çocuktum ve maçı izledim. Şimdi tekrar yapabiliriz. Taraftara bir Avrupa kupası hediye etmeliyiz. Ben Avrupa'da şampiyon bir takımın parçası olmaktan gurur duyarım. Bu başarıyı elde etmek için yaz transfer döneminde çok iyi oyuncuların takımımıza katılması gerekir. Bakalım nasıl olacak. İnşallah Allah'ın da yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Galatasaray bunu hakediyor. Ben de kulübün tarihine bu büyük başarının mimarlarından bir tanesi olarak geçmek istiyorum" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI

Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen tecrübeli futbolcu, "Fatih Terim, Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü. Kazandığı kupalarla bunu kanıtladı. Avrupa'nın en tecrübeli antrenörlerinden bir tanesi... Mükemmel bir motivasyoncu; bize müthiş destek oluyor" dedi.