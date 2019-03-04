Feghouli zemine takıldı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor'la 1-1 berabere kalırken Sofiane Feghouli'nin kaçırdığı pozisyon akıllarda kaldı.

04 Mart 2019, Pazartesi 06:12
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Feghouli zemine takıldı

Feghouli'nin dün oynanan karşılaşmada kaçırdığı bir gol tartışmalara neden oldu. Son haftaların formda ismi Feghouli, dün ilk yarıda gole çok yaklaştı. Cezayirli yıldız, 41. dakikada ceza sahası içinde topla buluştu. Feghouli, sağa çektikten sonra kaleye şutunu gönderdi. Taraftarlar gol diye ayağa kalksa da top, kale önündeki bozuk zeminde sektikten sonra yön değiştirdi ve yandan az farkla dışarı gitti. Feghouli, büyük üzüntü yaşadı.

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