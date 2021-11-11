Feghouli yönetime mesaj yolladı

Galatasaray 'ın tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli geleceği hakkında konuştu. Ülkesinden VOA Afrique'e açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız önce sarı-kırmızılı takımın durumunu değerlendirdi.

Feghouli, "Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki yıldız, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Galatasaray'daki macerama devam etmek istiyorum. Galatasaray'a 27 yaşında geldim, şimdi 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Feghouli, kadrosunda bulunduğu Cezayir Milli Takımı ile Cibuti ve Burkina Faso'ya karşı mücadele verecek. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig 'deki 9 maçta 1, Avrupa'daki 5 maçta ise 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibe katkıda bulundu.