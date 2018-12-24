Feghouli yine döktürdü

Sivasspor mücadelesinde de ilk 11’de yer alan Feghouli, istekli görüntüsü ve hareketli futboluyla konuk ekibe savunmada büyük sıkıntı yarattı. Aslan’ın ataklarında kilit rol oynayan Cezayirli oyuncu, maçın ilk devresinde Ndiaye’nin pasında ceza sahasının sağ çaprazından fileleri havalandırırken, ligdeki ilk golünü attı.

..VeMuslera 250’yi gördü

Sarı-Kırmızılılar’ın kaptanı Fernando Muslera, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte takımının Süper Lig’de 250. kez formasını giydi. 2011 yılından beri Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera, Sivas karşısında kalesini gole kapatamasa da, kritik kurtarışlara imzasını attı. Tecrübeli eldiven, geride bıraktığı 250 lig sınavında ise kalesinde 261 gol gördü.