Feghouli ve Belhanda 45 dakikada çıldırttılar!

Geçen sezondan bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Sofiane Feghouli, Kasımpaşa karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Lacivert-Beyazlı savunmacılar karşısında etkisiz kalan ve saha içerisinde pek varlık gösteremeyen Cezayirli oyuncuya, Terim sadece 45 dakika dayanabildi! Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan ancak sezonun ilk maçlarındaki oyunuyla kafaları karıştıran Belhanda da İstanbul ekibi karşısında saç baş yoldurttu.