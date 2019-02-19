Feghouli tura inanıyor

Galatasaray’da gündem UEFA... Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanından 4-1’lik galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, rotayı yeniden Avrupa Ligi’ne çevirdi. Perşembe günü Portekiz’de Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, İstanbul’daki ilk maçı 2-1’lik skorla kaybetmişti. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, Kasımpaşa maçının ardından omuz omuza vererek, “Onlar bizi burada yendiyse, biz de onları orada yeneriz. Yeter ki inanalım ve Galatasaray gibi oynayalım” dediği öğrenildi. Teknik ekip de, oyuncuların bu motivasyonundan oldukça memnun. Portekiz ekibi hakkındaki yeni analiz bugünden itibaren başlayacak.

Fernando’nun yerine Selçuk

İstanbul’daki ilk karşılaşmadan önemli dersler çıkaran Cim Bom’da, özellikle orta saha kurgusunun belirleyeceği olacağı düşünülüyor. Teknik patron Fatih Terim, cezalı Fernando’nun yerine Selçuk’u oynatmaya hazırlanıyor. Ndiaye de büyük ihtimalle ön liberodaki yerine geri dönecek. Ancak bu kez hem kanat hem de orta alandaki oyuncuların birbirine yakın oynaması ve beklerin de bu bloğu sürekli desteklemesi konusunda Terim’in uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.