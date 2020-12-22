Feghouli: Son maçtan sonra reaksiyon göstermeliydik
Galatasaray'ın galip tamamladığı Göztepe maçının ardından konuşan Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük maçının ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeleri gerektiğini ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi
"Çok güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bu akşam o reaksiyonu gösterdik ve kazandık"
"Galatasaray'ın en iyi yerde olması gerekiyor. Önümüzdeki 1 aylık zorlu süreçte en iyisini yapmaya çalışacağız. Trabzonspor deplasmanı zor. Kazanmamız gerekiyor"