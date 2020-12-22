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Feghouli: Son maçtan sonra reaksiyon göstermeliydik

Galatasaray'ın galip tamamladığı Göztepe maçının ardından konuşan Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük maçının ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeleri gerektiğini ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi

22 Aralık 2020, Salı 21:25 Son Güncelleme:
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Feghouli: Son maçtan sonra reaksiyon göstermeliydik

"Çok güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bu akşam o reaksiyonu gösterdik ve kazandık"

"Galatasaray'ın en iyi yerde olması gerekiyor. Önümüzdeki 1 aylık zorlu süreçte en iyisini yapmaya çalışacağız. Trabzonspor deplasmanı zor. Kazanmamız gerekiyor"

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