Feghouli: Son maçtan sonra reaksiyon göstermeliydik

"Çok güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bu akşam o reaksiyonu gösterdik ve kazandık"

"Galatasaray'ın en iyi yerde olması gerekiyor. Önümüzdeki 1 aylık zorlu süreçte en iyisini yapmaya çalışacağız. Trabzonspor deplasmanı zor. Kazanmamız gerekiyor"