Feghouli, Sissoko, Griezmann gibi yıldız futbolcular espor takımı kurdu
Espor sektörü hızlıca büyümeye devam ediyor. Büyüyen bu sektöre yapılan yatırımlar gün geçtikçe büyük bir artış göstermekte. Bu sefer sektöre yatırım yapanlar yıldız futbolcular oldu. Feghouli, Sissoko, Griezmann ve daha birçok yıldız isim EIG Esports adında espor takımı kurdu.
Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım yapılarak EIG Esports takımı kuruldu. Bu futbolcuların yatırımlarıyla Birleşik Krallık’ta hayata geçirilen takım, ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Feghouli takımının Fortnite kadrosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şu şekilde duyurdu:
https://twitter.com/sffeghouli/status/1044883188957483010
Galatasaray takımında forma giyen Feghouli mesajını Türkçe olarak paylaştı ve bir nevi takımlara meydan okudu. Feghouli‘nin tanıttığı bu Fortnite takımında yer alan oyuncular şu şekilde:
DarzFN
ChewedUp
NQBQDY_
SnakeyFN
EIG Esports başka hangi oyunlara yatırım yapacak?
Böylesine büyük futbolcuların kurmuş olduğu takım ilk olarak Fortnite‘a yatırım yaptı. Yatırımcıların isimlerine bakarsak tek bir oyunla yetinecekleri düşünülmüyor. Belki ilerleyen günlerde başka açıklamalar gelir, fakat şuanda başka bir oyunun takımı bulunmuyor.