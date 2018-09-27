Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım yapılarak EIG Esports takımı kuruldu. Bu futbolcuların yatırımlarıyla Birleşik Krallık’ta hayata geçirilen takım, ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Feghouli takımının Fortnite kadrosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şu şekilde duyurdu:

Galatasaray takımında forma giyen Feghouli mesajını Türkçe olarak paylaştı ve bir nevi takımlara meydan okudu. Feghouli‘nin tanıttığı bu Fortnite takımında yer alan oyuncular şu şekilde:

DarzFN

ChewedUp

NQBQDY_

SnakeyFN

EIG Esports başka hangi oyunlara yatırım yapacak?

Böylesine büyük futbolcuların kurmuş olduğu takım ilk olarak Fortnite‘a yatırım yaptı. Yatırımcıların isimlerine bakarsak tek bir oyunla yetinecekleri düşünülmüyor. Belki ilerleyen günlerde başka açıklamalar gelir, fakat şuanda başka bir oyunun takımı bulunmuyor.